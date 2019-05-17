HABER

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kendisine gelen tebrik çiçeklerini çöpe atmak yerine açık arttırma usulü ile satarak, gelirini ihtiyaç sahiplerine erzak olarak bağışladı.Gürsu Belediyesi yaptığı yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kendisine gelen tebrik çiçeklerini çöpe atmak yerine açık arttırma usulü ile satarak, gelirini ihtiyaç sahiplerine erzak olarak bağışladı.
Gürsu Belediyesi yaptığı yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Görevi başında şehit edilen Cüneyt Yıldız’ın başlatmış olduğu kampanyayı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık devam ettiriyor. Yapılan kampanyada Gürsu Belediyesine gelen tebrik çiçekleri çöpe atılmak yerine vatandaşa erzak olarak dönüyor. 63 çiçek açık arttırmayla hayırsever iş adamlarına satılarak elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine verilecek. Satılan çiçek başına 10 erzak yardımında bulunan iş adamları mutluluklarını dile getirerek Başkan Işık’a teşekkür etti.

1 çiçeğe 10 erzak
31 Mart yerel seçim sonuçlarındaki başarılarına değinen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gelen tebrik çiçeklerini erzak paketine dönüştürerek Gürsuluları sevindirmek istediklerini belirtti. Bu konuyla alakalı sosyal medyadan paylaşım yaptıklarını açıklayan Işık, “İş adamlarının gönülleri o kadar zengin ki, erzakları gönderelim ama çiçekler orada kalsın. Biz de bu çiçekleri satışa çıkararak elde edilen gelirlerle Gürsu halkının ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise 3 adet çiçek alarak ilk çiçeği şehit anneleri adına aldığını, ikinci çiçeği annesi adına, üçüncü çiçeği ise eşi adına aldığını belirtti.

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.