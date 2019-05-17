Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü

Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kendisine gelen tebrik çiçeklerini çöpe atmak yerine açık arttırma usulü ile satarak, gelirini ihtiyaç sahiplerine erzak olarak bağışladı.

Gürsu Belediyesi yaptığı yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Görevi başında şehit edilen Cüneyt Yıldız’ın başlatmış olduğu kampanyayı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık devam ettiriyor. Yapılan kampanyada Gürsu Belediyesine gelen tebrik çiçekleri çöpe atılmak yerine vatandaşa erzak olarak dönüyor. 63 çiçek açık arttırmayla hayırsever iş adamlarına satılarak elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine verilecek. Satılan çiçek başına 10 erzak yardımında bulunan iş adamları mutluluklarını dile getirerek Başkan Işık’a teşekkür etti.

1 çiçeğe 10 erzak

31 Mart yerel seçim sonuçlarındaki başarılarına değinen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gelen tebrik çiçeklerini erzak paketine dönüştürerek Gürsuluları sevindirmek istediklerini belirtti. Bu konuyla alakalı sosyal medyadan paylaşım yaptıklarını açıklayan Işık, “İş adamlarının gönülleri o kadar zengin ki, erzakları gönderelim ama çiçekler orada kalsın. Biz de bu çiçekleri satışa çıkararak elde edilen gelirlerle Gürsu halkının ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise 3 adet çiçek alarak ilk çiçeği şehit anneleri adına aldığını, ikinci çiçeği annesi adına, üçüncü çiçeği ise eşi adına aldığını belirtti.