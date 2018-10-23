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Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

KONYA'da, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'u (45) tüfekle bacaklarına ateş ederek, yaralayan Bahattin Y.

Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'u (45) tüfekle bacaklarına ateş ederek, yaralayan Bahattin Y. (46), emniyetteki ifadesinde, arsaya yaptığı prefabrik iş yerine ruhsat vermediği gerekçesiyle silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Bahattin Y., "5 yıldır yanına gelip, gidiyorum. Okul ve mahalleden arkadaşım olmasına rağmen yardımını görmedim" dedi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Çumra Belediyesi'ne ait Bilgehane binasının önünde meydana geldi. Beyaz eşya satan Bahattin Y., Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'u ruhsatsız tüfekle bacaklarına ateş ederek, yaraladı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırının ardından gözaltına alınan Bahattin Y., polise verdiği ilk ifadede, 6 yıl önce iş yerinin yanması nedeniyle Çatalhüyük Caddesi'ndeki şu an Çumra Belediyesi'ne ait olan araziye prefabrik dükkan yapıp, satışlarına devam ettiğini söyledi. Arsa başkasına aitken, sahibiyle konuşup, prefabrik iş yeri yaptığını anlatan Bahattin Y., daha sonra belediye tarafından arsanın satın alındığını söyledi.
'İZİN VE RUHSAT ALAMADIM'
Prefabrik dükkana ruhsat almak için 4- 5 yıldır uğraştığını öne süren Bahattin Y., ''Mehmet Oğuz, belediye başkanı olmadan önce buraya iş yeri yaptım. Mehmet Oğuz, belediye başkanı olduktan sonra belediye adına satın almak için arsa sahibiyle görüşmüş. Ben de Mehmet Oğuz'a, arsada emeğim olduğunu ve almamasını söyledim. Arsayı belediye satın aldıktan sonra sözlü olarak benim kullanılabileceğim söylendi. İş yerinin ruhsatı olmadığı için su ve elektrik aboneliğini bağlatamadım. Ayrıca kamyon garajı karşısındaki yerime de mescit ve hamam yapmak için belediyeye başvurdum. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz ile görüştüm; ancak oraya da ruhsat alamadım. 4- 5 yıldır uğraşıyorum, izin ve ruhsat alamadım'' diye konuştu.
1 SAAT BİNADAN ÇIKMASINI BEKLEMİŞ
Bahattin Y., ifadesinde, dün sabah Başkan Oğuz ile aynı konuyla ilgili yeniden görüştüğünü, olumsuz yanıt alınca öğleden sonra poşete koyduğu ruhsatsız tüfeğini de alıp, tekrar yanına gitmek istediğini söyledi. Tüfeği parkta çiçeklerin arasına saklayıp, belediye binasına girdiğini anlatan Bahattin Y., Oğuz'un Bilgehane binasında olduğu öğrenince silahı alarak, bina yakınında yaklaşık 1 saat çıkmasını beklediğini anlattı.
'ARKADAŞIM OLMASINA RAĞMEN YARDIMINI GÖRMEDİM'
Başkan Oğuz binadan ayrıldıktan sonra tüfeği poşetten çıkarıp, yanına yaklaşarak, bacaklarına 2 el ateş ettiğini kaydeden Bahattin Y., ''5 yıldır yanına gelip, gidiyorum. Okul ve mahalleden arkadaşım olmasına rağmen bir tek yardımını görmedim'' dedi.
12 AKIL HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞ
Korkutmak amacıyla ateş ettiğini ileri süren Bahattin Y., psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu, 12 akıl hastanesinde tedavi gördüğünü, en son Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden Başkan Oğuz'un yardımıyla taburcu edildiğini ve 15 senedir de psikolojik tedavi için ilaçlar kullandığını söyledi. Hastaneden taburcu olduktan sonra haplarını kullanmadığı için ne yaptığını bilmediğini öne süren Bahattin Y., tüfeği 1 yıl önce internet üzerinden satın aldığını söyledi. Bahattin Y.'nin, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmişBelediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmişBelediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş

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