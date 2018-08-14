Belediye başkanına istifa çağrısı!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yeterli hizmet yapmadığını ileri sürerek sokağa döküldü. Ellerinde ‘başkan istifa’ pankartlarıyla Marmaraereğilisi ilçesinin Bulvar Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, ‘Çocuk parkı istiyoruz’, ‘Yol istiyoruz’ diyerek eski belediye binasının önüne geldi. Burada belediye başkanını istifaya çağıran grup adına Hüseyin Alp isimli vatandaş basın açıklaması yaptı.
BELEDİYE YETKİLİLERİ İLE VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI
Basın açıklaması sırasında olay yerine gelen belediye yetkilileri ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Basın açıklamasını okuyan Alp, "Marmaraereğilisi Belediyesinden yeterli hizmet alamadığımızdan yollarımız çamurlu, çocuk parkımız yok, ayrıca sivrisineklerden ötürü pencerelerimizi açamamaktan şikayetçiyiz. Bu nedenle mahalle sakinleri olarak imza topladık. Hedefimiz 500 imza olmasına rağmen bin 100 imza topladık. Bakın ben bu imzaları toplamaya başlayınca 5’inci gün benim 28 yıldan beri aldığım imarı olan, iskanı olan daireme belediye geldi mühürledi. Yani belediyenin gücünü, kuvvetini benim gibi zavallı, yaşlı ve emekli bir adama belediyenin gücünü kullandı bu adamlar. Peki 28 seneden beridir burada ben oturuyorum. Belediye 20 yıldan beridir neredeydin sen? Hüseyin Alp imza toplayınca mı aklına geldi. Ben 20 yıldır oturuyorum 4 santim yükseklik varmış diye benim üst katımı mühürlediler" dedi.
"BİZ BUNA KARŞI ÇIKMAYIZ"
Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Tütün ise, "Şimdi bu beyefendinin mühürleme mevzusu varmış. Biz öyle anında mühürleme yapan bir belediye değiliz. İkincisi bu beyefendinin komşusu var, seveni var, sevmeyeni var. Kıskanmış da olabilir ilk plan oradan geçmiştir. Gidip belediyeye şikayet de etmiştir. Buna biz karşı çıkamayız, vatandaşın şikayet hakkına karşı çıkabilir miyiz? Ekipler gitmiş ölçülmüş yapılmış" diye konuştu.
Konuşmaların ardından eski belediye önünde toplanan kalabalık sakin bir şekilde dağıldı.
İHA
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