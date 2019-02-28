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Belediye başkanına şantaj iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a görüntülü şantajda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eski belediye çalışanı A.Ö.

İzmir’in Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a görüntülü şantajda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eski belediye çalışanı A.Ö. ile gizli görüntülerinin olduğunu söyleyerek kendisinden makamında para istediği iddiasıyla E.D. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri, A.Ö. ve üzerinde sahte kimlikle yakalanan E.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Zanlı E.D., hakkındaki şantaj suçlamalarını kabul etmedi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden E.D., “resmi evrakta sahtecilik ve şantaj” suçlamasıyla tutuklandı.
“Özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj” suçlamaları yöneltilen A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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