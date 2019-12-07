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Belediye başkanından alışılmadık hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, sıra dışı hizmetlerle adından söz ettiriyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, sıra dışı hizmetlerle adından söz ettiriyor. Elektrik borcu olan ailelerin borcunu ödeyen Babat, yüzlerce vatandaşın market borcunu da kapattı. Kiraladığı iş makineleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Babat, okulların, cami ve mezarlıkların eksikliklerini de giderdi.
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, göreve geldiği günden bu yana ilginç çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Aynı zamanda iş adamı olan Babat, ilçenin birçok eksiğini kendi cebinden harcadığı paralarla kapattı. Elektrik borcu olan ailelerin borcunu ödeyen Babat, yüzlerce vatandaşın market borcunu kapattı. Kiraladığı iş makineleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Babat, okulların, cami ve mezarlıkların eksikliklerini de giderdi. Günde 6 sefer yapma kaydıyla ücretsiz servis ayarlayan Babat, halkın takdirini topladı. Örnek çalışmalara imza atan Babat, önümüzdeki dönemde birçok projenin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

"Hükümetimiz bize destek oluyor"
Çalışmaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Babat, çalışmaların yarısından fazlasını kendi bütçesinden karşıladığını söyledi. Babat, "Allah’a çok şükür maddi manevi hiçbir sıkıntımız yok. Belediye başkanı olduğumuz günden beri hep halkın hizmetinde olduk. Beldemizin tüm sorunlarını çözüme kavurmaya çalışıyoruz. Ücretsiz servis, okulların ihtiyaçları, vatandaşın borcunu, yolları, dere ıslahını hepsini yaptık. Bunları reklam için yapmıyoruz. Halkımız bizi bu koltuğa getirdi, tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak için buradayız. Devletimiz, hükümetimiz bize bu konuda sürekli destekçi oluyor. İnşallah bir çok projemiz ilk bahar aylarında hayata geçecek" dedi.

"Başkanımız tüm borçlarımızı sildi"
Ferit Yarar isimli vatandaş, daha önce böyle bir başkan görmediklerini söyledi. Yarar, "İlk defa böyle hizmetler görüyoruz. Yıllardır beldemizde belediye başkanı olmadan öncede iyilikler yapan başkanımız şimdi tüm borçları sildi, ihtiyaçlarımızı karşıladı" diye konuştu.
Veysi Babat isimli vatandaş ise "Başkanımızdan Allah razı olsun. Hiç görmediğimiz hizmetleri gördük, günde 6 sefer ücretsiz, vatandaşlara hizmet eden bir araç getirdi. Halkın elektrik borcunu sildi. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

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