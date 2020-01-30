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Belediye başkanından çocuklara ‘kar’ jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:55 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Belediye Başkanı Yener Kaya, Altınordu ilçesinde bu sezon hiç ‘kar’ görmeyen çocuklar için bir kamyon dolusu kar göndererek, onları mutlu etti.Ordu’nun yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, sahil kesimlerinde görülmedi.

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Belediye Başkanı Yener Kaya, Altınordu ilçesinde bu sezon hiç ‘kar’ görmeyen çocuklar için bir kamyon dolusu kar göndererek, onları mutlu etti.
Ordu’nun yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, sahil kesimlerinde görülmedi. Karne tatilinde karla buluşmanın heyecanını yaşayan çocuklar umduklarını bulamasalar da bazı öğrenciler velileri ile birlikte yüksek rakımlı bölgelere giderek doyasıya eğlendi. Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’ndeki çocuklar da kent merkezine kar yağmayınca Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’ya mesaj atarak, kendilerine kar göndermesini istedi. çocukların isteklerine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Yener Kaya, bir kamyon dolusu kar göndererek, çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı.

“Çocuklarımızın mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk”
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çocukların isteği karşısında bir kamyon kar gönderdiklerini belirterek, “Dün akşam saatlerinde Altınordu merkezdeki çocuklarımız bizlere ulaşarak, bizden kar istediklerini söylediler. Biz de bugün onların bu isteklerini yerine getirmek istedik ve bir kamyon kar gönderdik. Çocuklarımızın mutluluğunu görünce de çok mutlu oldum. Tabi kar berekettir, bizim de kayak merkezimizde zaten bunu kanıtlamış olduk. Kardan korkulmaz sevilir, her hali ile bereket olduğu için çocuklarımızın o mutluluğunu yaşamalarından dolayı biz de mutlu olduk” dedi.

Sezonun ilk karını görmenin mutluluğunu yaşadılar
Şirinevler Mahallesi Camii alanına dökülen bir kamyon kar ile kardan adam yaparak, kartopu savaşı yapan çocuklar, doyasıya eğlendi. Belediye başkanının kendilerini kırmayarak kar gönderdiğini belirten çocuklar, başkana teşekkür ederek, doyasıya stres attılar.

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