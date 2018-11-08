Belediye başkanından hastalara manevi destek

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında 9 yılda 3 bin 500 hastayı evlerinde ziyaret etti.
Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı "Sevgi Eli" birimi, her ay yüzlerce kişiye hasta bakımı, ev temizliği ve rehabilitasyon hizmetleri vererek moral ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Başkan Yılmaz da bu kapsamda 2009 yılından bu yana her perşembe günü beraberindeki ekiplerle evlerinde ziyaret ettikleri hastalara manevi destek veriyor.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bolu'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek, biz onların yanındayız." sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, kendileri için en önemli hizmetin vatandaşlarla aralarında gönül köprüleri kurmak olduğunu söyledi.
Bugüne dek binlerce Bolulunun evlerine konuk olduklarına değinen Yılmaz, sağlık durumlarını takip edip, hastalara ve yakınlarına sosyal destek sağladıklarını belirtti.
Başkan Yılmaz, "Yaklaşık 9 yılda 3 bin 500 hastamızı evlerinde ziyaret ettik. 2018'in mayıs ayından bu yana ihtiyaç sahiplerine kişisel temizlik ve ev temizliği hizmeti, 400'den fazla haneye de psikolojik yardım eli uzattık. 'Tabiatın Kalbi'nde büyük bir aileyiz ve bu ailenin tek bir üyesinin bile kendini yalnız hissetmemesi için gayret gösteriyoruz." dedi.
Belediyeciliğin her şeyden önce gönülleri imar etme sanatı olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Biz gönül bağları kuruyoruz. Diğer belediyelere de örnek olan hasta ziyaretlerimiz kapsamında, ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla 3 bin 500 hastamızı evlerinde ziyaret ettik, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Hemşehrilerimizin, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Hastalarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Evlerdeki eksikleri, ihtiyaçları tespit ediyor, karşılıyoruz. Hastalarımızın ve yakınlarının morali bizim için her şeyden önemli. Bu bağı güçlü tutan herkese, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum."
Başkan Yılmaz, Bolu Belediyesi Sevgi Eli birimi ekiplerinin, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç kişilere on günde bir kişisel bakım hizmeti verdiğini ifade etti.
Ekiplerin bakıma muhtaç vatandaşların banyo, saç, sakal tıraşı ve tırnaklarının kesilmesi gibi, kişisel temizliklerini yaptıklarını anlatan Yılmaz, vatandaşların hijyenik ortamlarda yaşamalarını da sağlamak istediklerini kaydetti.
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