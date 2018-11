Belediye başkanından hastalara manevi destek

Başkan Yılmaz da bu kapsamda 2009 yılından bu yana her perşembe günü beraberindeki ekiplerle evlerinde ziyaret ettikleri hastalara manevi destek veriyor.

Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı "Sevgi Eli" birimi, her ay yüzlerce kişiye hasta bakımı, ev temizliği ve rehabilitasyon hizmetleri vererek moral ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Belediyeciliğin her şeyden önce gönülleri imar etme sanatı olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz gönül bağları kuruyoruz. Diğer belediyelere de örnek olan hasta ziyaretlerimiz kapsamında, ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla 3 bin 500 hastamızı evlerinde ziyaret ettik, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Hemşehrilerimizin, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Hastalarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Evlerdeki eksikleri, ihtiyaçları tespit ediyor, karşılıyoruz. Hastalarımızın ve yakınlarının morali bizim için her şeyden önemli. Bu bağı güçlü tutan herkese, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum."

Başkan Yılmaz, Bolu Belediyesi Sevgi Eli birimi ekiplerinin, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç kişilere on günde bir kişisel bakım hizmeti verdiğini ifade etti.

Ekiplerin bakıma muhtaç vatandaşların banyo, saç, sakal tıraşı ve tırnaklarının kesilmesi gibi, kişisel temizliklerini yaptıklarını anlatan Yılmaz, vatandaşların hijyenik ortamlarda yaşamalarını da sağlamak istediklerini kaydetti.