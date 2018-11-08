Belediye başkanından hastalara manevi destek

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında 9 yılda 3 bin 500 hastayı evlerinde ziyaret etti.

Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı "Sevgi Eli" birimi, her ay yüzlerce kişiye hasta bakımı, ev temizliği ve rehabilitasyon hizmetleri vererek moral ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Başkan Yılmaz da bu kapsamda 2009 yılından bu yana her perşembe günü beraberindeki ekiplerle evlerinde ziyaret ettikleri hastalara manevi destek veriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bolu'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek, biz onların yanındayız." sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, kendileri için en önemli hizmetin vatandaşlarla aralarında gönül köprüleri kurmak olduğunu söyledi.

Bugüne dek binlerce Bolulunun evlerine konuk olduklarına değinen Yılmaz, sağlık durumlarını takip edip, hastalara ve yakınlarına sosyal destek sağladıklarını belirtti.

Başkan Yılmaz, "Yaklaşık 9 yılda 3 bin 500 hastamızı evlerinde ziyaret ettik. 2018'in mayıs ayından bu yana ihtiyaç sahiplerine kişisel temizlik ve ev temizliği hizmeti, 400'den fazla haneye de psikolojik yardım eli uzattık. 'Tabiatın Kalbi'nde büyük bir aileyiz ve bu ailenin tek bir üyesinin bile kendini yalnız hissetmemesi için gayret gösteriyoruz." dedi.