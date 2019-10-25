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Belediye başkanından ilçedeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede öğrenim gören 7 bin 200 öğrencinin tamamına kışlık kıyafet yardımında bulundu

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı.

Başkan Küçük, Söğüt İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere kıyafetlerini dağıtırken, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Yeşilyurt Kaymakamı ve Doğanşehir Kaymakam Vekili Turgay Gülenç, programda yaptığı konuşmada, sadece Doğanşehir ilçesinde değil, görev yaptığı birçok yerde Başkan Vahap Küçük'ün yaptığı yardımları gördüğünü belirterek, Küçük'e teşekkür etti.

Küçük'ün kurucusu olduğu tekstil firması LC Waikiki'nin çalışanlarına da teşekkür eden Gülenç, "Sevgili öğrencilerden isteğim, derslerinize çok çalışmanız. Anne ve babalarınıza saygılı olun, kendinize hedef koyun. Allah'ın yardımıyla inşallah çok güzel yerlere gelirsiniz. Hepinizin amacı bundan sonra bir Vahap Küçük olmaktır." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını isteyerek, "Anne ve babalarınıza saygılı olun. Sizleri bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Hamdolsun ki Doğanşehir geneli öğrenim gören 7 bin 200 öğrenciye kışlık elbise yardımı yaptık. Allah bizlere ömür verdikçe bizler de onun rızası uğruna desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler de yardımlardan dolayı Vahap Küçük'e ve ailesine teşekkür ederek, çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncoğlu da katıldı.

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