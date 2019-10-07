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Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:43 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İş-Kur’un adilane personel dağıtımı yapmadığını belirterek, "İş-Kur’dan verilen işçi sayılarını tekrardan gözetilerek adilane bir şekilde personel verilmesini talep ediyoruz.

Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İş-Kur’un adilane personel dağıtımı yapmadığını belirterek, "İş-Kur’dan verilen işçi sayılarını tekrardan gözetilerek adilane bir şekilde personel verilmesini talep ediyoruz. Bu durum ne AK Parti, ne MHP, ne de CHP ile hiçbir alakası yok. Bu sadece Yahşihan’da ikamet eden, Yahşihan’da eğitim gören, Yahşihan’da okula giden çocuklara verilmiş bir cezadır" dedi.
İş-Kur Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Yahşihan ilçesine 34 işçi verilmesinin adil olmadığını ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kırıkkale’de toplamda İş-Kur’dan yaklaşık 400’e yakın personel dağıtımı oldu. Buna baktığımızda Yahşihan nüfusu 28 bin 285 iken okul sayımız 19 ve Yahşihan’a verilen 34 tane yardımcı personel var. Diğer bir ilçenin ise 6 bin 120 nüfusu, 6 okulu var. 700 öğrencisi var ona da 34 yardımcı personel verilmiş. Şunu sorabilirsiniz Sayın Osman Türkyılmaz ’bu Millî Eğitimin işi’ evet Millî Eğitimin işi. Millî Eğitime veriliyor ama gördüğünüz gibi burada halkı temsil eden insanlar var. Biz tepkimizi göstermek için hep bir araya geldik. İş-Kur’dan verilen işçi sayılarını tekrardan gözetilerek adilane bir şekilde verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Yahşihan’da okula giden çocuklara verilmiş bir cezadır"
Türkyılmaz, "Bunu ne AK Parti ile ne MHP ile ne CHP ile hiçbir alakası yok. Bu sadece Yahşihan’da ikamet eden Yahşihan’da eğitim gören Yahşihan’da okula giden çocuklara verilmiş bir cezadır. O yüzden bunun tekrardan gözden geçirilerek Yahşihan’da ikamet eden 28 bin 285 ikamet eden 3 bin öğrenciye düşecek 34 kişinin tekrardan gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Burada da İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz birlik ve beraberlik içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Yahşihan Belediyesi olarak okulları biz temizleriz"
Kırıkkale’nin en güzide ilçesinin Yahşihan olduğunu belirten Türkyılmaz, "Bütün veliler Yahşihan’daki okullara öğrenci vermek istiyor. Biz Yahşihan Belediyesi olarak biz temizleriz, ancak; devlet böyle bir imkan verdiyse devlet olduklarını hissettiriyorsa adil olmak zorunda arkadaşlar. Bende Yahşihan’daki rakam en az 70 olmalıdır. Biz talep de bulunduk 40’a çıkartın diye 40’a bile çıkartmadılar. İş-Kur ve Millî Eğitim bunu tekrar gözden geçirmesi lazım. Yaptıkları işte nüfusu, okul sayını ve öğrencileri gözden geçirmeleri lazım. Belge burada rakamlar yalan söylemez. Hatam varsa şimdiden özür dilerim. Çocuklar hepimizin çocukları Kırıkkale’deki çocuk da aynı, Yahşihan’daki çocuk da aynı, Keskin’deki çocuk da aynı, Sulakyurt’da ki çocuk da aynı. Burada Yahşihan’a yapılmış bir haksızlık var. Bu haksızlığa bir an önce ’dur’ denilmesi lazım" diye konuştu.
Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen basın toplantısında AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyeleri de hazır bulundu. Toplantı soru cevap bölümü ile son buldu.

Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki:

Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki:

Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki:

Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki:

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