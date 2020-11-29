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  4. Belediye başkanından klipli 'koronavirüs' uyarısı

Belediye başkanından klipli 'koronavirüs' uyarısı

29.11.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kamera karşısına geçerek, vatandaşa koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Hasret bitecek’ adlı klip, beğeni topladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, video klip hazırlatarak, artan koronavirüs vakalarına karşı halka tedbirli olmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, sağlık çalışanları, sosyal hayat, yoğun bakımda tedavi gören hastalar ve koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenaze görüntülerine yer verilen klipte Helvacıoğlu da koronavirüs salgınıyla mücadeleye herkesin katılması gerektiğini söyledi.

Başkan Helvacıoğlu, sıkıntılı günlerden geçildiğini ve koronavirüsün sevenleri sevdiklerinden ayırdığını belirterek, “Kimine kardeş, kimine ağabey, kimine arkadaş ama herkese dost olarak konuşmak istiyorum” diye sözlerine başlayan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"O kadar yoğun, yorgun, sıkıntılı günler geçiriyoruz ki annesini babasını kaybedenler, eşlerinden dostlarından ayrı kalanlar, sessiz sınıflar, boş sokaklar görüyorum. İşini kaybetmiş, ekmek davasında olan dostlar görüyorum. Kendinden, ailesinden geçmiş bizler için canını dişine takıp çalışan eli öpülesi cefakar insanlar görüyorum. Bu zamana denk gelmek bizim seçimimiz değil ama sonuçları bizim seçimimiz. Bir dostun olarak konuşuyorum, gördüklerimi sen de görüyorsun bugünler geçecek. Konu artık maske, mesafe, temizlik değil bunlar bizim olmazsa olmazlarımız ama artık kalplerimizin tek bir sorumluluk için aynı anda atması. Konu artık sensin, biziz, evlatlarımız, komşumuz, dostumuz, bizi biz yapan herkes.”

DHA

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