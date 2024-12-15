Belediye başkanından küçücük çocuğa akılalmaz sorular: "Baban rüşvet yer mi?" diye sorup kahkahaya boğuldu

Belediye başkanının küçük çocuğa zabıta olmak isteyen babasının yanında sorduğu sorular ağızları açık bıraktı. Gazeteci Uğur Dündar da tartışa yaratan o sohbete sessiz kalmadı.

ÇOCUK "BABAMI ZABITA YAPAR MISIN" DEMİŞTİ

Sosyal medyanın gündemindeki videoda Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küçük çocuğun "Babamı zabıta yapar mısın?" dediği duyuluyor. CHP'li başkan Özarslan da çocuğa babasıyla ilgili sorular yöneltmeye başlıyor.

"BABAN RÜŞVET ALIR MI?”

Özarslan çocuğa sorular yöneltirken “Baban vatanı,milleti,bayrağı sever mi? Baban rüşvet alır mı?” sorular sorduğu duyuldu.

'HIRSIZLIK' SORUSU DA GELDİ

Özarslan'ın 'rüşvet' sorusu tepkilerin odağında yer alırken bir de "Baban hırsızlık yapar mı?" sorusu geldi.

UĞUR DÜNDAR'DAN BAŞKAN ÖZARSLAN'A TEPKİ

Başkan Özarslan'ın bu soruları tartışma yaratırken video sosyal medyada gündem oldu. Tepkisini dile getiren isimlerden biri gazeteci Uğur Dündar'dı. Dündar, Özarslan'a "Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?" diye sordu.

"SEN HİÇ İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMADIN MI?"

Sosyal medyadan söz konusu videoyu paylaşan Dündar, "Ben sana belediye başkanı olamazsın demedim!.. Ey Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan! Küçücük bir çocuğa -babası iş istedi diye- babasının ve kameraların önünde bunlar sorulur mu?.. Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"AYNI KÖYDEN VE AYNI PARTİDEN OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"

Özarslan'a sosyal medyadan tepki gösteren partililer de oldu.