Belediye başkanından personele mesai saati denetimi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Mesai başlama saatinden 10 dakika geç gelen kabul edilebilir. Bu saatten sonra gelenlerin hiçbirini işe aldırmayacağım ve haklarında da mutlak surette rapor tutacağım. Tespitlerini giriş noktasındaki kameradan yaptıracağım." dedi.

Vergili, işe geç gelen personelin belediye binasına alınmamasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandan bu yana çalışanları işe geç kalmamaları konusunda uyardığını söyledi.

İşçi ve memurların belli bir düzen ve disiplin içerisinde çalışmasının şart olduğunu vurgulayan Vergili, "Bizim işimiz orada o saatte hizmet etmek. Defalarca uyardım. İnsanların hatalarını yakalamak hoşuma giden bir olay değil ama bunu bir düzene sokmanız gerekir diye defalarca uyardım." diye konuştu.

Vergili, uyarının dikkate almadığını dile getirerek, "Personelin zamanında işbaşı yapmadığını biliyorum ve görüyorum. Böyle bir uygulama yaparak inşallah bundan sonra arkadaşların daha hizmete yönelik çalışmaları olur. Kimseyi birbirinden ayırmadan işe geç gelenlerin hepsi hakkında da gereken işlemi yapacağım." ifadelerini kullandı.