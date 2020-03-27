Belediye Başkanı’ndan tatilcilere uyarı: "Ayvalık’a gelmeyin"

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil süresinin 30 Nisan’a ertelenmesinin ardından ilçede yazlığı bulunan birçok ailenin bu durumu fırsat bilip Güney ve Ege sahillerindeki tatil beldelerinde bulunan yazlıklarına akın etmesi karşısında Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ciddi uyarılarda bulundu. Ayvalık’ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara bu kritik günleri aşmadan Ayvalık’a gelmemeleri çağrısında bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü dönemde, okulların da Nisan ayı sonuna kadar zorunlu tatile girdiğini hatırlatarak, “Aslında bu bir tatil değildir. Sonuçta uzaktan eğitim kapsamında çocuklarımız internet üzerinden eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü ortada bir virüs var ve bu virüsün bütün herkese yayılabilme ihtimali var. “ hatırlatmasında bulundu.