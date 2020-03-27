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Belediye Başkanı’ndan tatilcilere uyarı: "Ayvalık’a gelmeyin"

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil süresinin 30 Nisan’a ertelenmesinin ardından ilçede yazlığı bulunan birçok ailenin bu durumu fırsat bilip Güney ve Ege sahillerindeki tatil beldelerinde bulunan yazlıklarına akın etmesi karşısında Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ciddi uyarılarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil süresinin 30 Nisan’a ertelenmesinin ardından ilçede yazlığı bulunan birçok ailenin bu durumu fırsat bilip Güney ve Ege sahillerindeki tatil beldelerinde bulunan yazlıklarına akın etmesi karşısında Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ciddi uyarılarda bulundu. Ayvalık’ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara bu kritik günleri aşmadan Ayvalık’a gelmemeleri çağrısında bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü dönemde, okulların da Nisan ayı sonuna kadar zorunlu tatile girdiğini hatırlatarak, “Aslında bu bir tatil değildir. Sonuçta uzaktan eğitim kapsamında çocuklarımız internet üzerinden eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü ortada bir virüs var ve bu virüsün bütün herkese yayılabilme ihtimali var. “ hatırlatmasında bulundu.

Ayvalık Belediyesi’nin kısıtlı imkân ve personel sayısıyla hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Başkan Ergin, “Belediyemizin yanı sıra ilçemizin sağlık alanındaki kapasitesi de belli. Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Lütfen, bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgâhında kalsın. Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız; ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık’a, ‘Benim burada evim var’ diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi’nin bütçesi belli. Mart ve Nisan aylarında Ayvalık Belediyesi’nin personel sayısı belli Ayvalık’ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden de lütfen bulunduğunu kentlerde kalın. Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra yine iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık’ta buluşacağız. Bu duygularla, bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

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