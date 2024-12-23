Belediye başkanından tepki çeken görüntü! Düğünde havaya ateş açtı

MHP'nin Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin katıldığı bir düğünde tartışma yaratan bir harekete imza attı.
Sözcü'nün haberine göre Metin, düğünde eline aldığı silah ile havaya ateş açtı. Metin'in o görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, tepkiler de beraberinde geldi.
Yapılan bazı yorumlarda Metin'in bu hareketi eleştirilirken, konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Metin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 45.8 oy oranı ile Bünyan Belediye Başkanı seçilmişti.