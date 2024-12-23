Belediye başkanından tepki çeken görüntü! Düğünde havaya ateş açtı

MHP'nin Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin katıldığı bir düğünde tartışma yaratan bir harekete imza attı.

BELEDİYE BAŞKANI DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Sözcü'nün haberine göre Metin, düğünde eline aldığı silah ile havaya ateş açtı. Metin'in o görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, tepkiler de beraberinde geldi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yapılan bazı yorumlarda Metin'in bu hareketi eleştirilirken, konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Metin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 45.8 oy oranı ile Bünyan Belediye Başkanı seçilmişti.