Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Makamındaki o fotoğraf dikkat çekti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, deprem konulu bir panel gerçekleştirdi. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Nasuh Mahruki ve Maltape Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katılımcı olarak yer aldığı panelde Esenyurt'un deprem hazırlıkları ve yapılması gerekenler konuşuldu. Panel sonrası Özer'in paylaştığı fotoğraf görenleri şaşkına çevirdi.

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Özer'in makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte kendi foto fotoğrafını astığı görüldü.

Özer'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.