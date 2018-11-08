HABER

Belediye başkanından ünlü iş adamına tehdit iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 07:23 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisini sosyal medyada eleştiren Didimli iş adamı Naci Şenses'i telefonla arayıp hakaret ve tehdit ettiği iddia edildi.

Belediye başkanından ünlü iş adamına tehdit iddiası!

İş adamı Naci Şenses, Başkan Atabay'ın uyuşturucu ya da alkol aldığını iddia ederek, kendisini gece saat 02.30'da telefonla aradığını ve yaptıkları görüşmeyi kayıt altına aldığını söyledi. Elindeki ses kayıtlarıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunan Şenses, "Başkan bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ayrıca benimle hesaplaşacağını söyleyerek tehditler savurdu" dedi.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre, Atabay gündeme ilk olarak, belediyenin ruhsatını haksız yere iptal ettiği bir inşaat firmasına 1.5 milyon lira ceza ödemeye mahkum edilmesiyle geldi. FETÖ soruşturmasında tutuklanan, ardından adli kontrolle serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Erkan Karaarslan ile adı anılan Atabay, kendisine ait iki farklı otelin ve barın toplam 70 bin lirayı bulan su borcunu sildirdiği bilirkişi tarafından ispatlanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. CHP'li Atabay'ın tüm bu skandalların ardından, bir kadın ile öpüşme görüntülerinin yer aldığı kasetin sosyal medyaya düşmesi ise ilçede bomba etkisi yarattı.

BİRÇOK DAVA AÇTI

Atabay son olarak Didimli iş adamı Naci Şenses'e gecenin bir yarısı telefonda küfürler ve tehditler savurmasıyla gündeme geldi. Şenses, Başkan Atabay'ın Didim'e zarar verdiğini iddia ederek sosyal medyada paylaşımlarda bulunması sonrasında başkan, Şenses'e 10'a yakın dava açtı.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Günlük burç yorumları: 8 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 8 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları
Sağlık çalışanlarına şiddette cezaları artıran teklif Meclis Komisyonu'nda kabul edildiSağlık çalışanlarına şiddette cezaları artıran teklif Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didim ahmet deniz atabay naci şenses CHP

En Çok Okunan Haberler

8 yaşındaki kız eve gelir gelmez annesine her detayı anlattı! Olayı duyan anne polise koştu

8 yaşındaki kız eve gelir gelmez annesine her detayı anlattı! Olayı duyan anne polise koştu

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?

Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?

Ertuğrul Özkök: Devlet bizden resmen Öcalan'ın idam edilmemesini anlatmamızı istedi

Ertuğrul Özkök: Devlet bizden resmen Öcalan'ın idam edilmemesini anlatmamızı istedi

Günlük burç yorumları: 8 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 8 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sağlık çalışanlarına şiddette cezaları artıran teklif Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Sağlık çalışanlarına şiddette cezaları artıran teklif Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Şule Çet olayında flaş gelişme! Yeni deliller ortaya çıktı!

Şule Çet olayında flaş gelişme! Yeni deliller ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.