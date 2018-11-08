Belediye başkanından ünlü iş adamına tehdit iddiası!

İş adamı Naci Şenses, Başkan Atabay'ın uyuşturucu ya da alkol aldığını iddia ederek, kendisini gece saat 02.30'da telefonla aradığını ve yaptıkları görüşmeyi kayıt altına aldığını söyledi. Elindeki ses kayıtlarıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunan Şenses, "Başkan bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ayrıca benimle hesaplaşacağını söyleyerek tehditler savurdu" dedi.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre, Atabay gündeme ilk olarak, belediyenin ruhsatını haksız yere iptal ettiği bir inşaat firmasına 1.5 milyon lira ceza ödemeye mahkum edilmesiyle geldi. FETÖ soruşturmasında tutuklanan, ardından adli kontrolle serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Erkan Karaarslan ile adı anılan Atabay, kendisine ait iki farklı otelin ve barın toplam 70 bin lirayı bulan su borcunu sildirdiği bilirkişi tarafından ispatlanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. CHP'li Atabay'ın tüm bu skandalların ardından, bir kadın ile öpüşme görüntülerinin yer aldığı kasetin sosyal medyaya düşmesi ise ilçede bomba etkisi yarattı.

BİRÇOK DAVA AÇTI



Atabay son olarak Didimli iş adamı Naci Şenses'e gecenin bir yarısı telefonda küfürler ve tehditler savurmasıyla gündeme geldi. Şenses, Başkan Atabay'ın Didim'e zarar verdiğini iddia ederek sosyal medyada paylaşımlarda bulunması sonrasında başkan, Şenses'e 10'a yakın dava açtı.

