Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kur farkını fırsat bilerek fahiş fiyata satış yapanlara yönelik sürdürdüğü denetimlerde, 70 kuruşa alıp 5 TL'ye domates satan pazarcıya, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın Ya ucuza satarsın ya da tezgahı kaldırırsın." diyerek uyarıda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI FATURAYA BAKMAK İSTEDİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik detimlerini her fırsatta sürdürüyor. Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 70 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

"YA UCUZA SATARSIN YA DA TEZGAHI KALDIRIRSIN"

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın. Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi. Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.