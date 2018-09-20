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Belediye başkanını konvoyla karşılayıp şehir turu attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

Mersin'de yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından gittiği yurt dışı gezisinden kente dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a moral vermek isteyen vatandaşlar, şehir girişinde davullu zurnalı karşılama düzenledi - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: - "İlk günden bu yanan üstümüze oyun üstüne oyun kurdular. Ama Burhanettin Kocamaz'ı Tarsus'tayken yakından tanıyamamışlardı. Burhanettin Kocamaz'ın Allah'tan başka hiç kimseye eğecek boynu yoktur"

MERSİN (AA) - Mersin'de yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından gittiği yurt dışı gezisinden kente dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a moral vermek isteyen bazı vatandaşlar, şehir girişinde davullu zurnalı karşılama düzenledi.

Kocamaz, ziyaretlerdeki bulunmak amacıyla gittiği yurt dışından dönüşünde aralarında partili belediye meclis üyesi, belediye personeli ve muhtarlarında olduğu çok sayıda vatandaş tarafından Tarsus ilçesindeki Çamtepe Gişeleri'nde karşılandı.

Karşılamada bazı vatandaşlar, üzerinde "Mersin'in mimarı Burhanettin Kocamaz, Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz, Sen yürü binler yürüsün" yazan dövizler taşıdı.

Başkan Kocamaz, kendisini bekleyenler arasındaki babası Mustafa Kocamaz'ın elini öptükten sonra bir konuşma yaptı.

Vatandaşların da desteğiyle Mersin ve Tarsus'a büyük hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Kocamaz, belediye başkanlığının zor bir görev olduğunu, 20'si Tarsus'ta olmak üzere, 25 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

Kocamaz, "Hepinizin üzüldüğünü biliyorum. Ben de aynı şekilde sizlerin üzüldüğünü bildiğim için üzülüyorum. Allah bu şerefli görevi, sizlerinde desteğiyle bana 5 dönem nasip etmiş. Hem muhalefet, hem de 5 dönem aynı siyasi partiden belediye başkanlığı yapan tek kişiyim. Biz, ülkücüyüz. Bu millete, devlete ve ülkeye gönülden bağlıyız. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinde sonra hain kriptolar üzerimize oyunlar oynadı. Ama biz dik durduk. Direndik ve en sonunda kazandık." diye konuştu.

Mersin'de yönetime gelmiş olmasının, kendilerine göre düzen kuranların işine gelmediğini ileri süren Kocamaz, şöyle konuştu:

"İlk günden bu yanan üstümüze oyun üstüne oyun kurdular. Ama Burhanettin Kocamaz'ı Tarsus'tayken yakından tanıyamamışlardı. Burhanettin Kocamaz'ın Allah'tan başka hiç kimseye eğecek boynu yoktur. Tabi ki yanlış anlaşılmalar oldu. Ve en son sürece böyle geldik. 24 Haziran'da partimiz maalesef Mersin'de 5'inci parti konumuna geldi. Allah biliyor ki ben halkımıza güveniyordum. Ve yaptırdığım anketlerde vatandaşlarımızın 24 Haziran'dan etkilenmediklerini, arkamızda artarak dik durduğunu gördük. Anketlerde yüzde 40'ın üzerinde, yani 2014 seçimlerinden 10 puan daha yüksek vatandaşlarımızın bize destek verdiğini gördük. Ancak şuna inanıyorum ki son 10 gün içerisinde partili partisiz Mersin'in her yerinden bize ulaşan insanlar, bu işin çok daha fazla rahat bir oyla sonuçlanabileceğini gösterdi. "

Konuşmanın ardından çok sayıda aracın yer aldığı konvoyla Tarsus ilçesinde şehir turu yapıldı. Kocamaz, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki evine de konvoyla geldi.

Burada da kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Kocamaz, destekleri için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Kocamaz Mersin

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