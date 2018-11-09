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Belediye Başkanını silahla yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Erdal Sarı ile bu sırada tesadüfen yoldan geçen Celil Acer'i (14) tabancayla vurarak yaralayan Bayram Örün (56) 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belediye Başkanını silahla yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Erdal Sarı ile bu sırada tesadüfen yoldan geçen Celil Acer'i (14) tabancayla vurarak yaralayan Bayram Örün (56) 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, ilçe merkezinde 20 Nisan günü meydana geldi. Bayram Örün, Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya tabancayla ateş etti. Başkan Sarı kolundan, bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen Celil Acer ise başından yaralandı. Olayın ardından kaçan Bayram Örün, bir gün sonra saklandığı bağ evinde yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan Bayram Örün hakkında dava açıldı.
Başkan Erdal Sarı ve Celil Acer ise hastanedeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.
Bayram Örün, Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Bayram Örün, Başkan Erdal Sarı'yı, aralarındaki husumet nedeniyle vurduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Örün'ü 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Belediye Başkanını silahla yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezasıBelediye Başkanını silahla yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezasıBelediye Başkanını silahla yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası

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