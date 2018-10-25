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Belediye başkanını vuran zanlı, daha önce de tehdit etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

KONYA'da arsaya yaptığı prefabrik iş yerine ruhsat vermediği iddiasıyla Bahattin Yalçın (46) tarafından bacaklarından silahla vurulan Çumra Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Oğuz'un (45) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Belediye başkanını vuran zanlı, daha önce de tehdit etmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da arsaya yaptığı prefabrik iş yerine ruhsat vermediği iddiasıyla Bahattin Yalçın (46) tarafından bacaklarından silahla vurulan Çumra Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Oğuz'un (45) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırgan Yalçın'ın daha önce de Başkan Oğuz'u sözlü olarak tehdit ettiği ileri sürüldü.
Olay, geçen pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Çumra Belediyesi'nin Bilgehane binasında meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, toplantı sonrası binadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan beyaz eşya satan Bahattin Yalçın'ın, tüfekle ateş etmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz'un, tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Bahattin Yalçın da çıkarıldığı mahkemece 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yalçın ifadesinde prefabrik olarak yaptığı iş yerinin arsanın daha önce başka birisine ait olduğu sonra belediye tarafından satın alındığını ve iş yerine ruhsat alamadığı, su ve elektrik aboneliğini bağlamadığını, Başkan Oğuz'un da kendisine bu konuda yardımcı olmadığı için korkutmak amacıyla bacaklarına ateş ederken yaraladığını söyledi.
BAŞKAN OĞUZ'U, DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞ
Çumra Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bugün yaptığı basın açıklamasında tedavisi süren Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Saldırgan Bahattin Yalçın'ın daha öncede başkan Mehmet Oğuz' sözlü olarak tehdit ettiği ileri sürülen açıklamada, ''Emekli ve dar gelirli kardeşlerimize ev yapmak için satın aldığımız Yenidoğan Mahallesi 799 ada 1 parselin de içinde olduğu 18000 metrekare arsayı belediyemiz adına Eyüp Alkan adlı vatandaşımızdan satın aldık. Saldırıyı gerçekleştiren Bahattin Yalçın isimli şahıs bu arsanın kendisine ait olduğunu iddia ederek izinsiz bir şekilse hurda eşyalar koyarak işgal etmiştir. Belediyemiz zabıta ekiplerince defalarca uyarılarak tahliye etmesi istenmiştir. Bahattin Yalçın İsimli saldırgan defaten belediye başkanımıza yönelik, “Bu arsa benim, bana vereceksiniz” diyerek tehdit edici söylemlerde bulunmuştur'' denildi.
Bahattin Yalçın'ın olay günü sabah saatlerinde Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un makamına gelerek, 'Bu arsa benim, burayı bana vereceksiniz' söylemini yenilediği belirtilen açıklamada, ''Bu arazi için saldırgan daha önce imar dairemize müracaat ederek inşaat için ruhsat istemiştir. Arazi sahibinin kendisi olmadığı veya vekaleti olmadığı için bu işlemin gerçekleşmeyeceği kendisine defalarca söylenmiştir. Buna rağmen tehdit yoluyla bunu çözme yoluna başvurmuştur. Bunun üzerine belediye Başkanımız Mehmet Oğuz, böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek kamu malını koruyucu ifadeler kullanmış, şahıs aldığı bu cevap üzerine, "Görüşürüz, hesaplaşırız" diyerek belediye başkanımızı tehdit edici sözlerle odayı terk etmiş, daha sonrada bu üzücü olay yaşanmıştır" denildi.

​FOTOĞRAFLI

Belediye başkanını vuran zanlı, daha önce de tehdit etmişBelediye başkanını vuran zanlı, daha önce de tehdit etmiş

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