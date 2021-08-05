HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye başkanının ağabeyine evinde saldırı! Yoğun bakıma alındı

Belediye başkanının ağabeyine evinde saldırı! Yoğun bakıma alındı

05.08.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karaman beldesinde, belediye başkanının ağabeyi Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün, evlerine giren 3 kişi tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Üstün yoğun bakıma alınırken, jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belediye başkanının ağabeyine evinde saldırı! Yoğun bakıma alındı

Olay, gece saatlerinde, Karaman beldesinde meydana geldi. Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün ile eşi Yadigar Üstün'ün evine giren 3 kişi, çifti darbettikten sonra kaçtı. Üstün çiftinin haber vermesiyle eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Hüsamettin Üstün, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yadigar Üstün'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da dehşet! Konuşmak istemeyen eski karısını başından vurduBursa'da dehşet! Konuşmak istemeyen eski karısını başından vurdu

Karaman Belediye Başkanı Üstün, olayın hırsızlık girişimi olabileceğini ancak jandarmanın çok yönlü soruşturmasını devam ettirdiğini ve ağabeyinin hayati tehlikesinin olduğunu söyledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan 3 kişiyi yakaladı. U.S., G.S. ve N.B., sabah saatlerinde Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandıNASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı
PARTNERDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdüDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdü
Bir ilde daha yangın çıktıBir ilde daha yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.