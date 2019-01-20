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Belediye başkanının evi kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

ANKARA Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un (40) evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un (40) evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sırasında evde bulunan Başkan Ulusoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında oturan Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar salonda bulunan televizyon ve koltuğa isabet etti. Evde yalnız olan Başkan Ulusoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silah seslerini duyan, ancak kurşunların evine isabet ettiğini sabah saatlerinde fark eden Başkan Ulusoy, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri eve gelerek inceleme yaptı, 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, telefonda verdiği bilgide, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini söyleyerek, "Silah sesini duydum ama bunun sarhoş kişiler tarafından yapıldığını zannettim. Sabah uyandığımda evin salon kısmına kurşunların isabet ettiğini fark ettim. Kurşunlar koltuğa ve televizyona isabet etmiş" dedi. 2014 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ulusoy, partisinin tekrar aday göstermemesi sonrası BBP'den aday adaylığını açıklamıştı

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