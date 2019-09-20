Belediye başkanının evine silahlı saldırıda ikinci operasyon

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde 6 Eylül gecesi meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine, pompalı tüfek ile 11 el ateş açıldı. Saldırıdan, Aputkan ve ailesi yara almadan kurtuldu. Başkan Enver Aputkan'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evin dış kapısısı ile 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat, TEM ve KOM ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu, 4 şüpheli, 9 Eylül günü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. tutuklanırken, A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYON

Soruşturmayı sürdüren İl Jandarma ve Serik İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı 40 kişilik özel ekip, saldırıda 4 kişinin daha yer aldığını tespit etti. Bölgedeki MOBESE, plaka tanıma sistemi ve çevredeki işyerleri dahil 780 güvenlik kamerası kaydını inceleyen özel ekip, olay yerinden, plakaları sökülmüş beyaz renkli bir otomobilin uzaklaştığını belirledi. Ekipler plaka kaydından yola çıkarak, şüphelilerin A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada ise 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçiridi. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

