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Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 23:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik Belediye Başkanı AK Parti’li Enver Aputkan’ın evine 3 gün önce pompalı tüfekle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik Belediye Başkanı AK Parti’li Enver Aputkan’ın evine 3 gün önce pompalı tüfekle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde 6 Eylül gecesi meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine, pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Birden fazla kişiyle tehdit’ suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma istihbarat, TEM ve KOM unsurlarının müşterek çalışması sonucu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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