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Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 00:42 | Son Güncelleme

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine pompalı tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine pompalı tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Komutanlığınca oluşturulan 40 kişilik özel ekibin eş zamanlı operasyonu sonucunda yakalandı.

Serik Belediye Başkanı Aputkan’ın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bulunan evinin önüne gece bir otomobille gelen kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle 11 el ateş etti. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Aputkan’ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu Aputkan’ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

Keşif yaptıkları ortaya çıktı
İhbar üzere olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Komutanlığınca oluşturulan 40 kişilik özel ekip ile yapılan araştırmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı araç şehir polis kamerası, PTS ve 780 adet kameradan uzman personel tarafından incelendi. Jandarmanın 15 gün boyunca aralıksız ve istikrarlı çalışmaları sonunda şüpheli şahıslar araçları ile birlikte yakalandı. Yapılan ayrıntılı çalışmalarda şüpheli şahısların olaydan bir gün önce Belediye Başkanı Aputkan’ın evinin geliş ve kaçış istikametlerinin keşfini yaptıkları da tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G.’nin bulunduğu yerlere eş zamanlı operasyon düzenlenerek, şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama neticesinde 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama

Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama

Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama

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