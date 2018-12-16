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Belediye başkanının inşaat halindeki evine zarar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 23:35 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek'in inşaat halindeki evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek'in inşaat halindeki evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Valilik olayda herhangi bir ateşli silah kullanıldığına dair bulgu ve emareye rastlanmadığını açıkladı.

Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'in Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve inşaat halindeki tek katlı evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Binanın ön tarafındaki balkonun kapatıldığı cam bölüm tahrip edilirken, olay sırasında inşaatta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Belediye Başkanı Nuri Özbek, iki haftadır inşaata uğramadığını kaydederken, dün akşam geçerken uğradığı sırada durumu fark ettiğini anlattı. Başkan Özbek, daha sonra olayı polise bildirdiğini aktarırken, bunu kimin yaptığıyla ilgili bilgisi olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Nuri Özbek'in Kayadibi Mahallesi'nde şu anda inşaat halinde olan ve oturmadığı evinin camına tahminen 2 hafta önce kurşun sıkıldığını, bunu yeni fark ettiğini bildirir 15.12.2018 günü saat 20.30'da yaptığı başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibimiz tarafından mahallinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda, herhangi bir ateşli silah kullanıldığına dair bulgu ve emareye (kurşun deliği, çekirdek, boş kovan ya da kartuş) rastlanılmamış, muhtemelen sert bir cisim çarpması sonucu camda buzlanma oluştuğu anlaşılmıştır. Çevrede yapılan araştırmada herhangi bir görgü tanığı ve başkaca bulguya da ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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