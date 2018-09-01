"Belediye başkanının kapısı da gönlü de açık olsun"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz istiyoruz ki belediye başkanımızın bir yandan didinsin, çalışsın bu doğru bir şey, bir yandan da kapısı açık olsun, sofrası açık olsun, gönlü açık olsun, vatandaşla içli dışlı olsun. İkisi bir arada yürüsün. Bu konuda doğrusu bütün şehirlerimizle ilgili bir senaryomuz var. Önümüzdeki günlerde zamanı gelince bunları tek tek ortaya çıkaracağız." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de partisinin Bünyan ilçe teşkilatını ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin seçim olsa da olmasa da her gün kapısını açık tutan, gece yarısı ışığı yanan, toplumun her türlü işiyle uğraşan bir parti olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinden sonra birkaç gün içinde seçimlerin öz eleştirisini kendi içlerinde yaptıklarını ifade eden Özhaseki, seçimde verilen mesajı samimiyetle ve büyük bir dürüstlükle toplumla da paylaştıklarını dile getirdi.

"Yerel seçimlere de en hazırlıklı parti yine biziz" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bütün şehirlerin fotoğrafını çektiğimiz gibi buradaki belediye başkanlarımızla ilgili bir kanaatimiz var. Anketleme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın memnuniyet oranını takip ediyoruz. Aslında genel itibariyle şunu çok net söyleyebiliriz, yıllardır belediyeciliğin kitabını yazmış bir parti olarak bu konuda başarılıyız. Çoğu yerlerde arkadaşlarımızdan son derece yüksek oranda memnuniyet var. Ama biz yine de takip etmeye devam ediyoruz. Değiştireceğimiz arkadaşlarımız da olabilir, onlar hakkında gerek şehirlerin fotoğrafını çekmeye gerekse belediye başkanımızla ilgili vatandaşın kanaatini almaya devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki belediye başkanımızın bir yandan didinsin, çalışsın bu doğru bir şey, bir yandan da kapısı açık olsun, sofrası açık olsun, gönlü açık olsun, vatandaşla içli dışlı olsun. İkisi bir arada yürüsün. Bu konuda doğrusu bütün şehirlerimizle ilgili bir senaryomuz var. Önümüzdeki günlerde zamanı gelince bunları tek tek ortaya çıkaracağız."