Belediye başkanının koltuğuna oturan küçük Aylin’in hedefi ‘Cumhurbaşkanı’ olmak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan’ın koltuğunu bir günlüğüne devrettiği 9 yaşındaki küçük çocuk ‘Cumhurbaşkanı’ olmak istediğini söyledi. "Zaten belediye başkanı oldum sıra Cumhurbaşkanlığında" diyen Aylin Elçi, odada bulunan herkesi güldürdü.

Başkan Zolan, 23 Nisan’da koltuğunu 9 yaşındaki ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Aylin Elçi’ye devretti. Minik Başkan Elçi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak projelerini anlattı. Başkan Elçi’nin ilk talimatı ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına sokak hayvanları için ekmek, yiyecek kumbaralarının oluşturulması yönünde oldu. Telefonda daire başkanlığı yetkililerine talimat veren Başkan Elçi, sonrasında ise teşekkürlerini iletti. Ardından projelerini açıklamaya devam eden Elçi, Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği Türkçenin sahiplenilmesi gerektiğini ve bu yüzden gündelik hayatta gidip oturulan mekanlar ve alışveriş merkezlerinin isimlerinin Türkçe olmasını sağlayacağını kaydetti. Turizmin canlanmasına önem vereceğini dile getiren Elçi, bu kapsamda festivallerin daha fazla yapılmasını sağlayacağını ifade etti.