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Belediye başkanının koltuğuna oturan küçük Aylin’in hedefi ‘Cumhurbaşkanı’ olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan’ın koltuğunu bir günlüğüne devrettiği 9 yaşındaki küçük çocuk ‘Cumhurbaşkanı’ olmak istediğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan’ın koltuğunu bir günlüğüne devrettiği 9 yaşındaki küçük çocuk ‘Cumhurbaşkanı’ olmak istediğini söyledi. "Zaten belediye başkanı oldum sıra Cumhurbaşkanlığında" diyen Aylin Elçi, odada bulunan herkesi güldürdü.
Başkan Zolan, 23 Nisan’da koltuğunu 9 yaşındaki ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Aylin Elçi’ye devretti. Minik Başkan Elçi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak projelerini anlattı. Başkan Elçi’nin ilk talimatı ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına sokak hayvanları için ekmek, yiyecek kumbaralarının oluşturulması yönünde oldu. Telefonda daire başkanlığı yetkililerine talimat veren Başkan Elçi, sonrasında ise teşekkürlerini iletti. Ardından projelerini açıklamaya devam eden Elçi, Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği Türkçenin sahiplenilmesi gerektiğini ve bu yüzden gündelik hayatta gidip oturulan mekanlar ve alışveriş merkezlerinin isimlerinin Türkçe olmasını sağlayacağını kaydetti. Turizmin canlanmasına önem vereceğini dile getiren Elçi, bu kapsamda festivallerin daha fazla yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Başkan Zolan temsili başkanın projesini destekledi
Programın devamında ise Başkan Zolan, Elçi’ye güzel hazırlandığını ve başarılı bir belediye başkanı olacağına inandığını söyledi. "Büyüyünce Belediye Başkanı olacağım ya da Cumhurbaşkanı da olabilirim belki" diyen Elçi, herkesi gülümsetti. Başkan Zolan ise Elçi’ye, önce belediye başkanı sonra Cumhurbaşkanı yanıtını verince, Elçi’de "Zaten belediye başkanı oldum sıra Cumhurbaşkanlığında" dedi. Elçi’nin bu sözü de program için odada bulunan herkesi kahkahalara boğdu.
Programın sonunda Başkan Zolan, bir günlük temsili başkan Elçi’nin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe olması yönünde projesini desteklediğini ve kendilerinin de belediye meclisinde marka haricinde isimleri Türkçe olmayan iş yerlerine ruhsat vermediklerini hatırlattı.
Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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