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Belediye Başkanının oğlu otomobilde tabancayla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 21:52 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur, TOKİ blokları yakınında otomobilinin içinde ağır yaralı olarak bulundu.

Belediye Başkanının oğlu otomobilde tabancayla vuruldu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur, TOKİ blokları yakınında otomobilinin içinde ağır yaralı olarak bulundu. Silahla başından vurulduğu belirlenen Sungur, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blakları yakınandaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabanca vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Belediye Başkanının oğlu otomobilde tabancayla vurulduBelediye Başkanının oğlu otomobilde tabancayla vurulduBelediye Başkanının oğlu otomobilde tabancayla vurulduBelediye Başkanının oğlu otomobilde tabancayla vuruldu

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