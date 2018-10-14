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Belediye başkanının oğlu silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu, silahla yaralandı

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu, silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başkan Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKİ girişinde kendi aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada, başından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Sungur'u, arkadaşları başka bir araçla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri aracın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

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