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Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı düzenlenmişti! Mahkemede dehşete düşüren sözler: 'Yaklaşmayın sıkarım'

24.02.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, işlettiği su sporları merkezinde plajda silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili tutuklu yargılanan sanık E.E., "O gün benim elimde silah yoktu. Osman Topaloğlu'nun bulunduğu noktaya ateş etmedim. Güvenlik kameralarına yansıyan kişi ben değilim" dedi. Tanık güvenlik görevlisi Esra G. ise, "Tabancayı bize doğrulttu ve 'yaklaşmayın sıkarım' dedi. Bize silah doğrultan kişi, huzurda bulunan sanıktır" dedi.

Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı düzenlenmişti! Mahkemede dehşete düşüren sözler: 'Yaklaşmayın sıkarım'

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Osman Topaloğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarından gelen raporu açıklayarak, emanette bulunan ve olay sırasında şüphelinin taktığı şapka ile sanıktan alınan kan örneklerinin incelemesinde, şapkada sanığa ait DNA'nın bulunduğunun tespit edildiğinin belirtti.

'GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Savunma yapan sanık E.E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Evinden alınan şort ile şüphelinin kullandığı şapkanın aynı poşete konulduğunu savunan E.E, bu nedenle DNA'sının şapkaya geçmiş olduğunu öne sürdü.

Olay günü balık tutmak amacıyla kuzenine ait motosikletle sahile gittiğini belirten E.E, alkol aldıktan sonra kendisini iyi hissetmeyince tanıdığı sahildeki bir market sahibinden kendisini eve bırakmasını istediğini öne sürdü.

Market sahibinin yakınının kendisini Göynük Mahallesi'ne otomobille bıraktığını kaydeden E.E, burada bir vatandaştan aldığı telefonla kuzenini arayarak bıraktığı motosikleti getirmesini istediğini anlattı.

Bir süre motosikletle dolaştıktan sonra eve gidip üstünü değiştirdiğini ifade eden sanık, dışarı çıktıktan sonra ise kız kardeşinin kendisini telefonla arayarak jandarmanın kendisini sorduğunu söylediğini aktardı.

Bunun üzerine tekrar eve döndüğünde bekleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirten E.E. "O gün benim elimde silah yoktu. Osman Topaloğlu'nun bulunduğu noktaya ateş etmedim. Güvenlik kameralarına yansıyan kişi ben değilim." diye konuştu.

'BİRİLERİNİN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Müşteki Osman Topaloğlu ise olay günü bulunduğu yere kendisi hedef gözetilerek 4 kez ateş edildiğini söyledi.
Sanıkla daha önceden husumeti bulunmadığını belirten Topaloğlu, "Ancak sanığı birilerinin azmettirdiğini düşünüyorum. Kimin azmettirdiği konusunda bilgim yok." dedi.

Olay sırasında iş yerinde bulunan tanık Fehmi T. de saldırı sırasında ateş açan şüpheliyle göz göze geldiğini, bu kişinin de sanık E.E. olduğunu öne sürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SİLAH DOĞRULTMUŞ

Olay yeri yakınındaki otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan tanık Esra G. ise sahil güvenlikten "Gelen kişiyi durdurun" anonsu üzerine, diğer güvenlik görevlisiyle birlikte şüpheliyi kovaladıklarını anlattı. Gürel, "Yaklaşık 250 metre koştuk. Daha sonra dönerek tabancayı bize doğrulttu ve 'Yaklaşmayın sıkarım.' dedi. Biz çömelince şüpheli ormanlık alana geçerek uzaklaştı. Bize silah doğrultan kişi, huzurda bulunan sanıktır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarından görüntü karşılaştırılmasına ilişkin rapor istenmesini kararlaştırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, işlettiği su sporları merkezinde 11 Haziran 2022'de silahlı saldırı düzenlenmişti.

Topaloğlu saldırıdan yara almadan kurtulurken, E.E. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı silahlı saldırı

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