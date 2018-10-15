HABER

Belediye Başkanı’nın oğlunun hayati tehlikesi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur’un, dün akşam saatlerinde otomobilinin içinde ensesine aldığı tek kurşunla ağır yaralı olarak bulunması sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı’nın oğlunun hayati tehlikesi sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur’un, dün akşam saatlerinde otomobilinin içinde ensesine aldığı tek kurşunla ağır yaralı olarak bulunması sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın kaza mı, intihar veya cinayete teşebbüs mü olduğu Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora göre netleşecek.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle de bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blokları yakınndaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi ensesinden tabancayla vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.
ADLİ TIP'TAN GELECEK RAPOR BEKLENİYOR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.
Ameliyata alınan Metin Sungur’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen ve kimliği sonradan belirlenen akrabası A.T.’yi gözaltına alındı. Olayı soruşturan emniyet güçleri, olayın intihar mı, kaza mı veya cinayete teşebbüs mü olduğunu Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor ile netlik kazanacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Belediye Başkanı’nın oğlunun hayati tehlikesi sürüyorBelediye Başkanı’nın oğlunun hayati tehlikesi sürüyorBelediye Başkanı’nın oğlunun hayati tehlikesi sürüyor

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
Çocuklar Trump Art Gallery’de "Picasso" olacakÇocuklar Trump Art Gallery’de "Picasso" olacak
'Ölümümden sorumlu olanlar' mektubu bırakıp, intihar etti'Ölümümden sorumlu olanlar' mektubu bırakıp, intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.