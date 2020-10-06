Belediye başkanının tepki göstermişti! Dereye moloz atan kişiye 12 bin TL ceza

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesaplarından Mahmudiye Mahallesi'nde Mehmet K. tarafından Bedre Deresi'ne 4 çuval moloz atılma anına dair görüntü paylaştı. Görüntülerde; bir kişinin hafif ticari aracıyla dere kenarına geldiği ve bagajdan aldığı 4 çuval molozu dere kenarına attığı görüldü.

'BELEDİYEYİ ARASAYDIN 20 TL'YE ALIRDIK'

Başkan Taban ise kaçak moloz döken kişiye sosyal medyadan paylaşım yaparak, tepki gösterdi. Başkan Taban yaptığı paylaşımda, 4 çuval attınız. 153'ü arasaydınız 20 TL'ye gelip alabilirdik. Şimdi bu hareket size 12.000 TL'ye mal olacak. Tercih sizin" dedi.

12 BİN 133 LİRA CEZA KESİLDİ

Bugün toplanan encümen üyeleri, Mehmet K.’ya 'İnşaat molozları dökerek çevre kirliliğine sebebiyet vermek'ten dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi' gereğince 12 bin 133 TL cezai işlem uygulanmasına karar verdi.

BAŞKAN TABAN: DUYARLILIĞI EKSİK OLAN VATANDAŞLARIMIZ VAR

Toplantının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Atığın atılmaması gereken alanda duyarlı bir vatandaşımızın bu anı görüntülemesiyle beraber bir tespitimiz olmuştu. Bu tespit neticesinde de biz bunu daha anlaşılır dille, yapıcı olması için sosyal medya hesabımızdan paylaşım yapmıştık. Bu paylaşım neticesinde de, ciddi anlamda etkileşim olduğunun farkına vardık. İnşallah hiç çevreyi kirleten vatandaşlarımız olmasın. Bizler de bu cezaları işletmek durumunda olmayalım. Duyarlılığı eksik olan vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Belediyemizin 153 çağrı merkezimizi arayarak, gerekli şikayetlerde bulunabilirsiniz. Bu olay üzerine de her Salı günü toplanan encümenimizin bu gün yaptığı görüşme neticesinde, atık atan vatandaşımıza kabalahatler kanununa göre 12 bin 133 TL’lik cezai işlem uygulanmasına karar alındı" dedi.