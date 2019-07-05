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Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Mersin’de 2 ay önce Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.İki ay önce Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan’ı ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi’ndeki evinde tabancayla başından vurarak ağır yaralamıştı.

Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

Mersin’de 2 ay önce Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
İki ay önce Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan’ı ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi’ndeki evinde tabancayla başından vurarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan Aktan, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlikesi olduğu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Meryem Aktan, iki aydır tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade vermiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

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