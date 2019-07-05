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Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tabancayla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tabancayla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Meryem Aktan’ın cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Silifke İlçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Meryem Aktan'ın cenazesine Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, meclis üyeleri yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Aktan'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Kurtuluş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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