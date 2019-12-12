Belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Palancıoğlu, bir fotoğrafın bin kelimeden daha fazla şey anlattığını belirterek, bunu oylamada yer alan fotoğraflara bakarak daha iyi anladığını dile getirdi.

Fotoğraflara baktığında yıl içinde yaşanan gelişmelerin bir kez daha gözünün önünden geçtiğini ifade eden Çolakbayrakdar, "Fotoğrafların kiminde tatlı tebessümler kiminde acı kiminde mutluluk vardı. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Hayatta isteriz ki hep mutluluk, güzellik olsun ancak hayatın içinde acı da hüzün de var. Bu fotoğraflara emek veren ve hayatı yansıtan muhabir arkadaşları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafa neden oy verdiğini anlatan Özdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının bütün dünyada dikkatle izlenen bir konu olduğunu söyledi.

Özdoğan, "Yerli ve milli bir çalışma ve bu noktada gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak adına çok önemli bir adımdı. Bu nedenle Yavuz gemimizin olduğu fotoğrafı seçtim." dedi.

Yaşam kategorisinde insanlar ile hayvanlar arasındaki güzel iletişimi gözler önüne seren "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy verdiğini dile getiren Özdoğan, spor kategorisinde ise zorlandığını belirtti.

Milli duygularla, "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdiğini kaydeden Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya ve Avrupa'da yapılan çifte standarda işaret etmek istedim. Bir selama soruşturma açmak hiç doğru hareket değildi. Bu selamı futbolcularımız tüm dünyaya vermiş oldu. Bu selamı askerimiz tüm dünyaya vermiş oldu. Futbolcularımız da askerlerimize tüm yüreğiyle destek oldu. Tüm ülke olarak bu selamı dünyaya verdik. Bu selamla doğrunun, güzelin ve barışın yanında olduk."

