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Belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri'nin merkez ilçelerinden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan beğendikleri fotoğrafları seçti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez ilçelerinden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğraflara oy verdi.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mustafa Palancıoğlu, oylamada 3 fotoğrafa oy kullandı.

Palancıoğlu, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Palancıoğlu, gelecek yıl 100. yılını kutlayacak AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasının Türkiye ve dünya gündemini yansıttığını söyledi.

Palancıoğlu, bir fotoğrafın bin kelimeden daha fazla şey anlattığını belirterek, bunu oylamada yer alan fotoğraflara bakarak daha iyi anladığını dile getirdi.

- Ahmet Çolakbayrakdar 3 fotoğrafı oyladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da oylamaya katılarak, beğendiği 3 fotoğrafı seçti.

Çolakbayrakdar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflara baktığında yıl içinde yaşanan gelişmelerin bir kez daha gözünün önünden geçtiğini ifade eden Çolakbayrakdar, "Fotoğrafların kiminde tatlı tebessümler kiminde acı kiminde mutluluk vardı. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Hayatta isteriz ki hep mutluluk, güzellik olsun ancak hayatın içinde acı da hüzün de var. Bu fotoğraflara emek veren ve hayatı yansıtan muhabir arkadaşları tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Özdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını seçti.

"Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafa neden oy verdiğini anlatan Özdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının bütün dünyada dikkatle izlenen bir konu olduğunu söyledi.

Özdoğan, "Yerli ve milli bir çalışma ve bu noktada gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak adına çok önemli bir adımdı. Bu nedenle Yavuz gemimizin olduğu fotoğrafı seçtim." dedi.

Yaşam kategorisinde insanlar ile hayvanlar arasındaki güzel iletişimi gözler önüne seren "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy verdiğini dile getiren Özdoğan, spor kategorisinde ise zorlandığını belirtti.

Milli duygularla, "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdiğini kaydeden Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya ve Avrupa'da yapılan çifte standarda işaret etmek istedim. Bir selama soruşturma açmak hiç doğru hareket değildi. Bu selamı futbolcularımız tüm dünyaya vermiş oldu. Bu selamı askerimiz tüm dünyaya vermiş oldu. Futbolcularımız da askerlerimize tüm yüreğiyle destek oldu. Tüm ülke olarak bu selamı dünyaya verdik. Bu selamla doğrunun, güzelin ve barışın yanında olduk."

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