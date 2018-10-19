AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye Başkanları orkestra şefi gibi olacak, şehrine yön verecek, şehrine ufuk açacak, şehrine değer katacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında Ankara'da hizmet veren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, Özhaseki, Ankara'daki STK'ların nasıl bir şehir, nasıl bir belediye ve nasıl bir başkan profili beklentisi olduğunu, onlardan dinledi.

Belediye başkanlarının şehirleri ortak akıl ile yöneteceğini belirten Özhaseki, şehirlerin değişimi yakalaması gerektiğini bildirdi.

Belediye başkanlarının da bu değişime göre bir hedef koymasını isteyen Özhaseki şöyle devam etti:

"Belediye başkanı şehrinin ne şehri olduğuna şehriyle birlikte karar verecek. Tarım şehri mi, turizm şehri mi, sanayi şehri mi, ona karar verecek, sonrasında şehrin planlamasını ona göre yapacak. Her bir şehrin planlaması ayrıdır. Yeni dönemin kodları biraz daha farklı olacak. Herkes her bildiğini yapamayacak.

Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan insanların, özellikle yöneticilerin, ileri gelenlerin, söz sahibi olanların ve STK'ların ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şehirlerimizin genel durumu ve geleceği ile ilgili ufuk açıcı tespitlerden mutlaka yararlanacağız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız."