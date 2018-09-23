Belediye başkanları tarlada biber topladı

Türkiye'nin çeşitli kentlerinin ve ilçelerinin belediye başkanları, Şanlıurfa'da 2. İsot Festivali kapsamında tarlada düzenlenen isot toplama etkinliğine katıldı.
Türkiye Tarihi Kentler Birliği (TKB) Şanlıurfa Bulaşması etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan belediye başkanları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Şanlıurfa 2. İsot Festivaline katıldı.
Festival kapsamında merkez Haliliye ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde buluşan başkanlar, kollarını sıvayıp isot tarlalarına girdi.
Yaklaşık 37 derece ısıya rağmen ellerindeki sepetlerle biber toplayan başkanlara, hasat ettikleri ürünler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hediye edildi.
Zaman zaman topladıkları biberlerin tadına bakan başkanlardan kimisinin acıdan ağzının yandığı görüldü.
- "Şanlıurfa mutfağında yeri önemli"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, biberin Şanlıurfa'da mahalli isminin isot olduğunu, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde yetiştirildiğini söyledi.
Biberin hasat edilerek isota dönüştürülme sürecinin bir kültür olduğunu belirten Çiftçi, "Dolayısıyla isotun Şanlıurfa mutfağında önemli bir yeri var, mutfağının lezzeti, çeşitliği isottan kaynaklanıyor. Bu gün bunu festival haline getirdik ve hasadıyla festivalimize başladık." dedi.
TKB Şanlıurfa Bulaşması kapsamında kentte bulunan belediye başkanlarını tarlaya biber toplamaya getirdiklerini ifade eden Çiftçi, gelen misafirlerin biber topladıktan sonra memleketlerine uğurlayacaklarını kaydetti.
- Farklı bir heyecan yaşadık
Biber hasadına katılan Konya Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de Şanlıurfa'nın tarihi dokusu, yiyeceği, içeceği ve insanıyla güzel bir kent olduğunu dile getirdi.
Şanlıurfa'da dolu dolu iki gün geçirdiklerini kaydeden Özkan, "Burada Türkiye Tarihi Kentler Birliği toplantımızı burada gerçekleştirdik. Bu manada şimdi isot tarlasındayız ve güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa mutlaka gezip görülmesi, anlaşılması gereken bir kent. Ben de ilk kez geldim, bu güne kadar gelmediğim için pişmanım. İlk fırsatta şehit ailelerimizle birlikte Şanlıurfa'ya bir gezi düzenleyeceğiz. Daha önce sadece peygamberler şehri ve Balıklıgöl olarak Şanlıurfa'yı biliyorduk. Artık bütün güzellikleriyle daha fazla tanıdık." diye konuştu.
Bolvadin Belediye Başkanı ise Şanlıurfa'da yaptıkları biber hasadıyla farklı bir heyecan yaşadıklarını, diğer belediye başkanlarıyla böyle bir etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını, "acılarının büyük" keyiflerinin yerinde olduğunu ifade etti.
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