Belediye Başkanları Trump'ı Kongre'ye Şikayet Etti

Amerika’da Oregon eyaletinin Portland kenti belediye başkanı ve diğer beş büyük kentin yerel yönetimleri, federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlerde görevlendirilmesine karşı adım atılması için Kongre’ye çağrıda bulundu.
Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerde federal polislerin sert müdahaleleriyle gündeme gelen Portland’ın yanı sıra, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque ve Washington belediye başkanları da ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine yazdıkları ortak mektupta, “Bu yönetimin, federal güçleri yerel yetkililerin itirazlarına rağmen kentlerde son derece kötü bir şekilde kullanıyor olması asla yaşanmaması gereken bir durum” ifadeleri yer aldı.
Portland’da devreye sokulan federal polislerin protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı ve gözaltılarda yaşanan gergin anları yansıtan görüntülerin yayılmasıyla beraber Portland yetkilileri harekete geçti. Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler ve komisyon üyesi Jo Ann Hardesty, İç Güvenlik Bakanı Vekili Chad Wolf’a, müdahalenin sona erdirilmesi ve federal polislerin ayrılması için görüşme talebinde bulundu.
Portland’daki federal savcıdan uyarı
Diğer taraftan, ofisi Portland’daki federal mahkeme binasında yer alan federal savcı Billy Williams ise yerel yetkililerin resmi çağrısından önce yaptığı açıklamada, federal polis memurlarının, göstericiler Portland’daki federal mahkeme binasına saldırıları durdurana kadar görevde kalacağını söylemişti. Gerekirse daha fazla sayıda federal polisin kentte görevlendireceğinin de altını çizen Williams, “Federal mülk ve federal çalışanlara karşı saldırılar sürerken, federal polislere bölgeden gitmelerini söylemek bir çözüm değil” şeklinde konuştu.
Williams ayrıca gösterilerin devam ettiği alanlardaki barışçı protestoculara, bölge halkına, iş dünyasının liderlerine ve “inanç sahibi kişilere” seslenerek, bulundukları yerde şiddete izin vermemeleri, şiddet eylemleri başlamadan da kent merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.
Yerel yetkililer federal polisleri bölgede istemedikleri yönündeki mesajlarını yinelerken, Williams federal güçler tarafından 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Mayıs ayında Minneapolis’te polis nezaretinde yaşamını yitiren George Floyd’un ölümüyle başlayan protesto dalgası birçok yerde azalırken Portland’da özellikle son haftalarda bazı göstericilerle federal güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşanıyor.
Bir grup göstericinin gece saatlerinde, kent merkezindeki federal hükümet binasına yönelik saldırıları sürerken Başkan Donald Trump “federal güvenlik güçlerinin kentteki ayaklanmayı bastırmak için görevde olduğunu” söyledi. Yerel yetkililerse federal polislerin varlığının durumu daha da kötüye sürüklediği görüşünde.
Başkan Trump’ın, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nün kutlandığı haftasonu federal güçleri devreye sokmaya kararı, protestoların başladığı ilk haftalara göre durulmaya başlayan Siyahların Hayatları Önemlidir hareketinin yeniden canlanmasına neden oldu. Federal güvenlik güçlerinin kentte görevlendirilmesinden önce gece de düzenlenen protestolara katılanların sayısı 100’ün altındayken, bugün binlerce kişinin bu protestolara katılmaya devam ettiği belirtiliyor.