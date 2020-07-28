Belediye Başkanları Trump'ı Kongre'ye Şikayet Etti

Amerika’da Oregon eyaletinin Portland kenti belediye başkanı ve diğer beş büyük kentin yerel yönetimleri, federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlerde görevlendirilmesine karşı adım atılması için Kongre’ye çağrıda bulundu.

Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerde federal polislerin sert müdahaleleriyle gündeme gelen Portland’ın yanı sıra, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque ve Washington belediye başkanları da ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine yazdıkları ortak mektupta, “Bu yönetimin, federal güçleri yerel yetkililerin itirazlarına rağmen kentlerde son derece kötü bir şekilde kullanıyor olması asla yaşanmaması gereken bir durum” ifadeleri yer aldı.

Portland’da devreye sokulan federal polislerin protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı ve gözaltılarda yaşanan gergin anları yansıtan görüntülerin yayılmasıyla beraber Portland yetkilileri harekete geçti. Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler ve komisyon üyesi Jo Ann Hardesty, İç Güvenlik Bakanı Vekili Chad Wolf’a, müdahalenin sona erdirilmesi ve federal polislerin ayrılması için görüşme talebinde bulundu.