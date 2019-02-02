"Belediye başkanlarımız adaletli olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Millet zaten CHP'nin ve etrafında oluşan ittifakın Türkiye'ye bir hizmet getirmeyeceğini haydi haydi biliyor ve anlıyor. AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor ama ha gayret. Seçime kadar hiçbir saatimizi boş geçirmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa Spor Komleksinde düzenlenen seçim programında, hedefin daha büyük olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke istikametinde yürüyüşünü bir kere daha cümle aleme gösterecek başarılı bir sonuç alınacağını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için nedenleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güneyindeki bütün coğrafya Irak işgalinden bu yana başlayan süreçle paramparça hale getirildi. Şimdi 40 sene önce sağ-sol şeklinde oynanan sinsi oyuna benzer başka bir oyun oynanıyor. Türkiye'nin güneyinde Fırat'ın doğusu-batısı tartışması yapılıyor. 40 yıldır PKK eliyle milletin geleceğini harap edenler şimdi Suriye, Irak, Türkiye ve tüm bölge halkanın geleceğini çalmaya çalışıyor. Bu coğrafyayı bölmek ve parçalamak istiyorlar. Bu oyunun farkındayız bu bölgeyi emperyalist planlara böldürmeyeceğiz. Bölge halklarının arasına fitne fesat sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu oyunu gören tek ülke olan Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olması lazım. İşte bu seçimler bu açıdan Türkiye'nin yeniden güçlü bir şekilde yolunda devam etmesinin işaretini verecek. Türkiye ekonomik açıdan da bir çok saldırılarla karşı karşıya kalıyor, bunları bertaraf edeceğiz. Türkiye'nin ekonomik açından da güçlü olması için bu seçimden de istikrar çıkacak ve Türkiye yoluna devam edecek."