"Belediye başkanlarımıza CHP'ye geçme teklifleri yapıldı"

Aksakal, "Bu tür girişimler düpedüz siyasi ahlaksızlıktır. Böyle tekliflerle gelen karakter malulü kişiler bilmelidir ki ne DSP'den aday olarak seçimlere katılmış olanlar ne de herhangi bir DSP'li kendini satacak kadar karakter yoksunu değildir." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Aksakal, şunları kaydetti:

"DSP seçimlere hiçbir ittifak içerisinde yer almadan kendi adaylarıyla katıldı. Türkiye ve genelinde 3 ilçe ve 3 beldede adaylarımız seçildiler. Yaklaşık 60 belediye meclis üyesi adayımız da meclislerdeki yerlerini alacaklar. DSP 2023 seçimleri yolunda bugünden itibaren çalışmalarına başlayacak ve 2023 seçimlerine de yine kendi adaylarıyla katılacak."

