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Belediye başkanlarından G20 ülkelerine çağrı

31.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Buenos Aires'teki Urban 20 Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'na uyulması talep edildi.

Belediye başkanlarından G20 ülkelerine çağrı

Dünya metropollerinin temsil edildiği buluşmada G20'nin küresel ısınmayı önleyici tedbirleri arttırmayı geciktirmemesi istendi.Dünyanın 34 büyük kentinin belediye başkanları G20 devlet ve hükümet başkanlarına ikilim değişikliğine karşı daha fazla mücadale etme çağrısı yaptı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Urban 20 Konferansı'nın kapanış bildirisinde Paris İklim Anlaşması'nın eksiksiz ve en kısa zamanda uygulanması gerektiği belirtildi. Sanayi ülkeleriyle genç sanayi ülkelerinden oluşan G20'den fosil yakıt kullanımına son verilmesi için şehir yönetimleriyle işbirliği yapmaları talep edildi.

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda atmosferdeki ısınmanın yüzde 2'nin altında tutulması ve mümkünse yüzde 1,5 ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Metropoller girişimi Urban 20 ilk kez G20 zirvesinden önce düzenlendi. G20 zirvesi için liderler 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires'te buluşacaklar.

Büyük belediyeler buluşmasında New York, Paris, Berlin, Hamburg Londra, Amsterdam, Roma, Madrid, Pekin, Tokyo, Seul, Cakarta, Meksiko, Sao Paulo ve ev sahibi Buenos Aires temsil edildi. G20 üyelerinden Rusya ve Türkiye'den buluşmaya katılan olmadı.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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