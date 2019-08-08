Belediye Başkanlarından Kongre'ye Silah Tasarısı Baskısı

Texas ve Ohio eyaletlerindeki silahlı saldırıların ardından yaklaşık 200 belediye başkanı, tatildeki Senato üyelerinin Kongre’ye dönerek silah güvenliği yasa tasarısı konusunda harekete geçmesini istedi. Kongre iki eyalette arka arkaya düzenlenen ve en az 31 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından harekete geçmediği için eleştiriliyor.

Belediye Başkanları, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a hitaben yazdıkları mektupta, “Ülkemiz, ateşli silahlara erişememesi ve bu silahları satın almaması gereken kişilerin engellenmesi için federal hükümetin harekete geçmesini daha fazla bekleyemez” dedi.

Belediye Başkanları, Temsilciler Meclisi’nden geçen silah satın alacak kişilere yönelik güvenlik soruşturmasının genişletilmesi yönündeki iki tasarıyı bir an önce oylaması için Senato’ya baskı yapıyor.

Mektupta imzası bulunanlar arasında saldırıların yapıldığı Texas eyaletinin El Paso kenti Belediye Başkanı Dee Margo, ve Ohio eyaletinin Dayton kenti Belediye Başkanı Nan Whaley ile daha önce benzer saldırıların yapıldığı Florida eyaletinin Orlando ve Parkland kentleriyle Maryland eyaletinin Pittsburgh ve Annapolis kentleri Belediye Başkanları da var.