Belediye Başkanlarından Kongre'ye Silah Tasarısı Baskısı

Texas ve Ohio eyaletlerindeki silahlı saldırıların ardından yaklaşık 200 belediye başkanı, tatildeki Senato üyelerinin Kongre’ye dönerek silah güvenliği yasa tasarısı konusunda harekete geçmesini istedi. Kongre iki eyalette arka arkaya düzenlenen ve en az 31 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından harekete geçmediği için eleştiriliyor.
Belediye Başkanları, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a hitaben yazdıkları mektupta, “Ülkemiz, ateşli silahlara erişememesi ve bu silahları satın almaması gereken kişilerin engellenmesi için federal hükümetin harekete geçmesini daha fazla bekleyemez” dedi.
Belediye Başkanları, Temsilciler Meclisi’nden geçen silah satın alacak kişilere yönelik güvenlik soruşturmasının genişletilmesi yönündeki iki tasarıyı bir an önce oylaması için Senato’ya baskı yapıyor.
Mektupta imzası bulunanlar arasında saldırıların yapıldığı Texas eyaletinin El Paso kenti Belediye Başkanı Dee Margo, ve Ohio eyaletinin Dayton kenti Belediye Başkanı Nan Whaley ile daha önce benzer saldırıların yapıldığı Florida eyaletinin Orlando ve Parkland kentleriyle Maryland eyaletinin Pittsburgh ve Annapolis kentleri Belediye Başkanları da var.
Whaley, Dayton’da dokuz kişinin öldüğü saldırı için, “Bir kentin başına bundan daha kötü bir şey gelemez. Önlem almadan bu trajik olayın anılarımızdan silinip gitmesine izin veremeyiz.” dedi. Siyasetin önlem alınmasına engel olduğunu da söyleyen Whaley, ancak ölen ya da yaralananların insanın komşusu, ailesi ya da yakınları olduğunda siyasetin bir öneminin kalmadığını belirtti.
Belediye Başkanları’nın mektubu, Cumhuriyetçi liderlerden McConnell’ın, Kongre tatilde olmasına karşın senatörleri araması yönündeki talep ve baskılara ve “birşey yap!” çağrılarına direnmesinin ardından geldi.
Başkan Trump Senatörlerle birebir telefon görüşmeleri yaparken kamuoyu önünde ateşli silah satın alınması için güvenlik kontrollarının arttırılması çağrısı yapıyor. Ancak bu adımlar Senato’daki Cumhuriyetçiler’den destek görmüyor. Ayrıca Beyaz Saray bu yılın başlarında, Temsilciler Meclisi’nden geçen silah alımında güvenlik soruşturmalarının genişletilmesiyle ilgili bir tasarıyı veto etme tehdidinde bulunmuştu.
Trump, Çarşamba günü El Paso ve Dayton’u ziyaret etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sadece yapabileceğim şeyleri yapabilirim” dedi.
Trump’ın ziyareti sırasında Ohio’nun Demokrat Senatörlerinden Sherrod Brown, Trump’tan McConnell’ı arayarak Senato’yu bu hafta toplamasını istemesini talep etti ve güvenlik kontrollerinin genişletilmesiyle ilgili tasarıyı geçirmelerini istemesini söyledi.
Silah kontrolu konusu Cumhuriyetçi Partili siyasetçiler için riskli bir konu, zira parti tabanından destek görmeyen uygulamalar siyasetçilerin yeniden seçilmesi önünde engel teşkil edebilir. Bunlar arasında Kentucky’de yeniden seçilmeyi bekleyen McConnell ve Colorado, Maine gibi kararsız eyaletlerde zorlu bir seçim süreci geçirecek Cumhuriyetçiler var.
Başkan Trump, her ne kadar Ohio ve Texas saldırılarının ardından güvenlik kontrollarının genişletilmesi gerektiğini dile getirse de Cumhuriyetçiler daha ılımlı yasa tasarıları için destek toplamaya çalışıyor. Bunlar arasında ailesi tarafından kendisi ve toplum için tehdit oluşturduğu yetkililere ihbar edilen kişilerin ellerinden silahlarının alınması da var. Ancak bu öneriler bile silah sahiplerinin haklarını ihlal edeceği görüşündeki muhafazakarların engeline takılıyor.
Cumhuriyetçi Senatörler’in değerlendirdiği değişiklikler arasında mevcut federal güvenlik kontrolu sisteminin elden geçirilmesi ve nefret suçlarının cezalarının arttırılması da yer alıyor.
Bu öneriler her iki parti tarafından da destek görse de silah satın alınmasında güvenlik kontrolunun genişletilmesi şeklindeki daha somut adımlar atılmadan Demokratlar’ın bunlara onay vermesi beklenmiyor.
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