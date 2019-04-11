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Belediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

AYDIN'da, yerel seçimde aday gösterildiği 'millet ittifakı'ndan İncirliova Belediye Başkanlığı'na seçilen İYİ Parti'li Aytekin Kaya, görevine başladı.

Belediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldi

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN'da, yerel seçimde aday gösterildiği 'millet ittifakı'ndan İncirliova Belediye Başkanlığı'na seçilen İYİ Parti'li Aytekin Kaya, görevine başladı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı da olan Kaya, belediyeye, yularından çektiği 'Karabulut' isimli deve ile geldi.
İncirliova'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 37 bin 150 seçmenden 32 bin 802'si oy kullandı. Bu oylardan 31 bin 28'si geçerli sayıldı. Oyların yüzde 38,52'lik bölümü olan 11 bin 951'ini alan 'millet ittifakı'nın adayı İYİ Parti'li Aytekin Kaya, belediye başkanlığına seçildi. 'Cumhur ittifakı'nın adayı MHP'li Gürşat Kale'ye ise sandıktan 11 bin 614 oy çıktı. Seçimi kazanan Kaya, 9 Nisan'da, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı olan Aytekin Kaya, bugün, yularından çektiği 'Karabulut' isimli deve ile belediyeye geldi. Kaya, belediye binası önünde İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tarafından davul ile zurna çalınarak, karşılandı. Belediyedeki devir teslim töreninde eski başkan MHP'li Gürşat Kale, anahtarı ve başkanlık mührünü Aytekin Kaya'ya teslim etti.
Makam koltuğuna oturan Başkan Kaya, seçimlerin artık geride kaldığını belirterek, "Parti rozetimizi çıkartıp, Türk bayrağını yakamıza taktık. 51 bin 500 İncirliovalının hepsine kapımız açık. Hepsi ağabeyimiz, kardeşimizdir. İlçeyi hep birlikte yöneteceğiz. Hiç sıkıntı yok. Hizmet için varız" dedi.
Gürşat Kale de görevi devrettiği Aytekin Kaya'ya başarı dileyip, "Hayırlı olsun" dedi.
Başkan Kaya için daha sonra dualar eşliğinde kurban kesildi.

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Belediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldiBelediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldiBelediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldiBelediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldi

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