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Belediye başkanlığı koltuğunu öğrencisine devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Salih Atakan Duran, koltuğunu eski matematik öğretmeni Tayfur Çiçek'ten devraldı - Tayfur Çiçek: - "Boynuz kulağı geçer bilirsiniz. Ben ondan çok şeyler bekliyorum. Ne zaman ihtiyaç duyarsa beni arayabilir, dilediğini sorabilir, cevabını alabilir" - Salih Atakan Duran: - "Bu bir bayrak yarışıdır. Kendisine Tire'ye yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde 15 yıldır belediye başkanlığı yapan Tayfur Çiçek, koltuğunu öğrencisi Salih Atakan Duran'a devretti.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Tire Belediye Başkanlığına İYİ Parti'den seçilen Duran, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Duran, koltuğu daha önce kendisinin matematik öğretmenliği yapan, ilçenin 15 yıllık belediye başkanı ve DSP adayı Tayfur Çiçek'ten devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Çiçek, belediye başkanlığı görevini bir öğrencisine teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Her zaman eski öğrencisinin yanında olacağına belirten Çiçek, "Boynuz kulağı geçer bilirsiniz. Ben ondan çok şeyler bekliyorum. Ne zaman ihtiyaç duyarsa beni arayabilir, dilediğini sorabilir, cevabını alabilir. Bana bir ağabeyim 1999'da belediye başkanı olduğumda 2 şeye dikkat etmemi söyledi. Birincisi 'Ekmekle oynama.', ikincisi de 'Boğazından bir şey geçmedikten sonra her şeyin çözümü var.' dedi. Ben de bunları şimdi öğrencime söylüyorum." dedi.

Duran da 5 yaşında dedesi Salih Duran'ın elinden tutarak ilk kez girdiği Tire Belediyesi'ne bugün belediye başkanı olarak geldiğini ve çok mutlu olduğunu anlattı.

İlkokuldayken 1987-1988 yıllarında Çiçek'ten özel matematik dersi aldığını dile getiren Duran, "Bu bir bayrak yarışıdır. Kendisine Tire'ye yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bizim bir hayalimiz var, mutlu insanların yaşadığı bir Tire yaratmak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninin ardından Duran daha sonra başkanlık koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti.

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Mahalli İdareler Seçimi Salih Atakan Duran Tayfur Çiçek Tire Tire Belediyesi

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