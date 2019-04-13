Belediye başkanlığını ağabeyinden devraldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde Belediye Başkanlığını kazanan Adem Önal, görevi ağabeyi Abdullah Önal'dan devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden Yavuzkemal Belediye Başkan Adayı olan Önal, resmi olmayan sonuçlara göre bin 45 oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Mevcut Belediye Başkanı ve ağabeyi Abdullah Önal ise yeniden aday olmadı.

Mazbatasını Dereli İlçe Seçim Kurulundan 9 Nisan'da alan Adem Önal, dün yapılan Belediye Meclisi Toplantısında da görevi ağabeyinden devraldı.

Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldeye hizmet için göreve talip olduğunu söyledi.

Ağabeyinin 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını belirten Önal, "Halkımızın takdiriyle göreve geldik. Başkan seçildiğim, halkımıza hizmet edeceğim için mutluyum. Ağabeyimden aldığım bayrağı şimdi ben taşımaya devam edeceğim." dedi.

Abdullah Önal ise kardeşine belediye başkanlığı görevini yerine getirmede gereken tüm katkıyı sunacağını vurgulayarak, "Hizmet yarışında görevi kendisine devrettik. Bundan sonra başkan olarak beldemize o hizmet edecek. Gereken her türlü katkıyı sunacağız." diye konuştu.

