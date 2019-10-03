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Belediye binasında başkan yardımcısının rehin alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 01:02 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve odasındaki diğer kişileri tabancayla rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin almıştı.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim olmuştu.

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

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Gemlik rehin alma

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