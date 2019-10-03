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Belediye binasında başkan yardımcısının rehin alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi önünde toplanan grup, olayı protesto etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, belediye hizmet binası önünde toplanan grup, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün rehin alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün de bulunduğu grup adına hazırlanan açıklama, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar tarafından okundu.

Herkesin huzur içinde ve kardeşçe yaşadığı bir Gemlik için çalıştıklarını belirten Acar, zaman zaman bunları sekteye uğratan olayların yaşandığını söyledi.

Acar, rehin alma olayına ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Daha önceki dönemlerde Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışan, karıştığı olaylar nedeniyle işten ayrılmış, çevresinde problemli olarak tanınan bir şahıs, kurusıkı silahıyla güvenlik görevlilerimizi atlatarak başkanlık katına gelmiştir. Başkan Yardımcımız Zeynep Akış Serintürk ve yanındaki genç kardeşimizi bir süre rehin almıştır. Personelimiz, Serintürk'ü saldırganın elinden almaya çalıştı. Silah olmasından dolayı emniyet güçleri beklendi. Saldırgan, karşısında tam teçhizatlı emniyet güçlerimizi görünce korkmuş, büyük bir acziyet içinde başkan yardımcısını bırakarak, teslim olmuştur. Yaşanan olaylar sonucunda kimsenin burnu kanamamış, olay sorunsuz şekilde sonuçlanmıştır. Saldırgan ise gece çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu, bu şahsın emniyette onlarca dosyası olduğu, sayısız olaya karıştığı, çevresinde tekinsiz bir kişi olarak tanındığı, tüm bunların da yanında madde kullandığı öğrenilmiştir."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Acar, saldırganın iş istemek amacıyla bu olayı gerçekleştirdiğini aktardı. Acar, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için konuyu takip edeceklerini sözlerine ekledi.

- Olay

Daha önce belediyede çalışan Sinan B, dün Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve yanındaki kişiyi odasında rehin almıştı. Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, rehin aldığı kişileri bırakıp polise teslim olmuştu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sinan B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, dün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik rehin

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