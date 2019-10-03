Belediye binasında başkan yardımcısının rehin alınması

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, belediye hizmet binası önünde toplanan grup, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün rehin alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün de bulunduğu grup adına hazırlanan açıklama, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar tarafından okundu.

Herkesin huzur içinde ve kardeşçe yaşadığı bir Gemlik için çalıştıklarını belirten Acar, zaman zaman bunları sekteye uğratan olayların yaşandığını söyledi.

Acar, rehin alma olayına ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Daha önceki dönemlerde Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışan, karıştığı olaylar nedeniyle işten ayrılmış, çevresinde problemli olarak tanınan bir şahıs, kurusıkı silahıyla güvenlik görevlilerimizi atlatarak başkanlık katına gelmiştir. Başkan Yardımcımız Zeynep Akış Serintürk ve yanındaki genç kardeşimizi bir süre rehin almıştır. Personelimiz, Serintürk'ü saldırganın elinden almaya çalıştı. Silah olmasından dolayı emniyet güçleri beklendi. Saldırgan, karşısında tam teçhizatlı emniyet güçlerimizi görünce korkmuş, büyük bir acziyet içinde başkan yardımcısını bırakarak, teslim olmuştur. Yaşanan olaylar sonucunda kimsenin burnu kanamamış, olay sorunsuz şekilde sonuçlanmıştır. Saldırgan ise gece çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu, bu şahsın emniyette onlarca dosyası olduğu, sayısız olaya karıştığı, çevresinde tekinsiz bir kişi olarak tanındığı, tüm bunların da yanında madde kullandığı öğrenilmiştir."