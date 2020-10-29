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Belediye binasında çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde belediye binasının çatısında tamir ve bakım çalışmaları sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, akşam saatlerinde Akçakoca Belediyesine ait hizmet binasında meydana geldi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde belediye binasının çatısında tamir ve bakım çalışmaları sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Akçakoca Belediyesine ait hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca Belediye binasının çatı katında kışlık bakım kapsamında eskiyen elyafların değiştirilmesi sırasında kıvılcım sıçraması sonucu malzemeler tutuştu. Çatıda çıkan yangını gören işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangın sonucu binada oluşan zararın tespiti için inceleme başlatıldı.

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