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Belediye binasında intihar girişimi! Belediye Başkanı engelledi

29.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti.

Belediye binasında intihar girişimi! Belediye Başkanı engelledi

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye hizmet binasının çatısına çıkan M.Y. isimli şahıs intihara kalkıştı. Vatandaşların durumu fark edip 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alınırken itfaiye ekipleri kurtarma yastığını hazırladı.

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BELEDİYE BAŞKANI İKNA ETTİ

M.Y. isimli şahsı ailesi ve polis girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. İntihar teşebbüsünde bulunan M.Y. ile telefondan görüşen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şahsı kararından vazgeçirdi. 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında M.Y., kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Samsun
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